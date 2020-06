Covid-19

A Alta Comissária para a Luta Contra a Covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Robalo Correia e Silva, disse hoje que não vai ser fácil, mas afirmou que é possível travar a pandemia do novo coronavírus no país.

"Não vai ser fácil, mas é possível com várias atividades e com várias medidas de contenção", afirmou a antiga ministra da Saúde guineense, após a cerimónia de tomada de posse, quando questionada pelos jornalistas sobre se é possível travar a evolução da pandemia no país, que regista 1.368 casos e já causou 12 mortos.

"Temos de identificar focos de infeção, temos de aumentar a prevenção, temos de melhorar o entendimento da população sobre aquilo que são as medidas de confinamento", disse.