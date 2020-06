Actualidade

Dezenas de milhares de malianos manifestaram-se hoje na capital, Bamako, para pedir a demissão do Presidente do país, Ibrahim Boubacar Keita, criticando o que consideram ser a insegurança e injustiça social no território.

De acordo com a agência noticiosa Efe, os manifestantes agruparam-se junto à Praça da República, em resposta a um apelo lançado pelo líder religioso Mahmoud Dicko e entoaram cânticos para o afastamento do chefe de Estado, a demissão do Governo e a dissolução da Assembleia Nacional.

Os manifestantes acusam Presidente, Governo e parlamento de má governação.