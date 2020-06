Actualidade

O vereador do PS em Ponta Delgada Vítor Fraga acusou hoje o atual presidente do PSD/Açores e antigo líder da autarquia, José Manuel Bolieiro, de ser o "rosto" da instabilidade na câmara do maior concelho dos Açores.

"A instabilidade na Câmara Municipal de Ponta Delgada tem um nome e tem um rosto. É o de José Manuel Bolieiro. Foi Bolieiro que rompeu com o compromisso que assumiu com os eleitores do concelho quando, em 2017, afirmou que iria cumprir o mandato até final", disse Vítor Fraga aos jornalistas.

José Manuel Bolieiro saiu da presidência da Câmara de Ponta Delgada em 02 de março passado para se dedicar em exclusivo à liderança do PSD/Açores, tendo sido substituído no cargo pelo seu vice, Humberto Melo.