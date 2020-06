Covid-19

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse hoje que, face ao contexto de pandemia de covid-19, foi necessário "adaptar" as comemorações do 10 de Junho junto das comunidades portuguesas, marcadas por uma edição especial do programa "Portugal no Mundo".

De acordo com um comunicado emitido hoje pelo MNE, a edição especial do programa "Portugal no Mundo" será "transmitida em simultâneo na RTP Internacional e na RTP1, no final da manhã e durante o período da tarde do dia 10 de junho".

"As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na rede diplomática e consular contam com uma atenção particular à evocação da diáspora portuguesa e da sua importância", referiu a nota do ministério liderado por Augusto Santos Silva.