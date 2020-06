Actualidade

O Ministério da Cultura vai promover um inquérito a todos os profissionais do setor e um mapeamento do tecido cultural, que irão servir a análise, atualização e adaptação dos regimes dos contratos laborais destes trabalhadores, foi hoje anunciado.

De acordo com a ministra da Cultura, Graça Fonseca, em declarações aos jornalistas no final da primeira reunião do grupo de trabalho para análise, atualização e adaptação dos regimes dos contratos laborais dos profissionais do espetáculo, foi "identificada por todos [representantes do governo e de estruturas representativas dos trabalhadores] uma necessidade muito relevante, já há muitos anos, mas agora ainda mais, de se conhecer melhor o setor".

Por isso, num trabalho conjunto entre o Ministério da Cultura e o Observatório das Atividades Culturais, "vai ser realizado, um inquérito a todos os profissionais da Cultura", e será feito "um mapeamento do tecido cultural".