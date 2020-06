CCDR

O presidente da Câmara de Valongo pediu hoje um plano de desenvolvimento integrado para as regiões do Vale do Sousa e do Baixo Tâmega promovido pela futura direção da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte.

Em declarações à Lusa após a aprovação do decreto-lei que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, José Manuel Ribeiro, também candidato à presidência da Distrital do PS/Porto, quer mais dinamismo para a região.

Sublinhando que na Região Norte "convivem dos setores mais avançados do país com polos com problemas sociais", citou como exemplos "o que acontece na zona do Baixo Tâmega e no Vale do Sousa, que em muitos indicadores é das mais pobres de Portugal".