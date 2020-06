Actualidade

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 5,60%, para os 42,25 dólares.

Na base da subida acentuada da cotação do Brent está a expectativa de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OEPEP) e os seus aliados, nomeadamente a Federação Russa, decidirem este sábado prolongar os seus cortes da produção.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,24 dólares acima dos 40,01 com que encerrou as transações na quinta-feira.