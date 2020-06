Actualidade

Associações representativas da Cultura manifestaram-se hoje satisfeitas com o resultado da primeira reunião com o Governo para resolver a precariedade do setor, considerando que se abriu um grande caminho para a frente, mas que ainda é prematuro fazer avaliações.

Um grupo de trabalho interministerial, para analisar os regimes dos contratos laborais dos profissionais do espetáculo, reuniu-se hoje pela primeira vez, com a participação da ministra da Cultura, Graça Fonseca, da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e de estruturas ligadas ao setor da cultura.

O objetivo é analisar, atualizar e adaptar os contratos de trabalho dos profissionais de espetáculos e respetivo regime de segurança social.