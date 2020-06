Actualidade

Cientistas do Centro de Astrofísica e Gravitação (Centra), em Lisboa, participam na conceção de um dos instrumentos do maior telescópio ótico do mundo, que deverá começar a funcionar em 2025, no Chile, foi anunciado.

Os investigadores do Centra estão envolvidos no desenho do instrumento METIS e na construção da sua estrutura mecânica de suporte, indicou na sexta-feira em comunicado a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, associada do Centra.

O instrumento, que irá detetar radiação invisível ao olho humano, permitirá estudar galáxias distantes, novas estrelas em órbitas mais próximas do buraco negro 'supermassivo' do centro da Via Láctea e planetas fora do Sistema Solar com tamanho semelhante à Terra, pode ler-se na mesma nota da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, associada do Centra.