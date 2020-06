Actualidade

O Ministério Público (MP) brasileiro expressou na sexta-feira preocupação com o "crescimento vertiginoso dos danos" na natureza e com o "retrocesso" na política ambiental do país, no dia em que se celebrou o Dia Mundial do Ambiente.

Segundo uma nota pública divulgada no 'site' do MP, "esses danos visíveis e em franca expansão não constituem obra do acaso".

"Pelo contrário, são o resultado lógico e esperado de uma série de medidas e ações desconstrutivas e omissões metodicamente perpetradas por aqueles que deveriam tutelar o meio ambiente", salientou.