Actualidade

Um segundo grupo de novos membros do Governo timorense, nomeados pela Fretilin e que inclui os titulares das pastas de Negócios Estrangeiros, Educação e Petróleo, toma posse na próxima semana, segundo várias fontes ouvidas pela Lusa.

Fontes do Governo, da Fretilin e da Presidência da República, disseram à Lusa que a lista vai ser enviada no início da semana pelo primeiro-ministro Taur Matan Ruak, para o chefe de Estado, Francisco Guterres Lu-Olo.

Recorde-se que o atual Governo timorense é liderado por Taur Matan Ruak, presidente do Partido Libertação Popular (PLP), contando com o apoio da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) - maior partido no Parlamento e que substituiu o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) de Xanana Gusmão no Governo - e ainda pelo Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), da atual vice-primeiro-ministro, Berta do Santos.