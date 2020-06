Actualidade

Sessenta e oito praias do país, mais 55% do que no ano passado, são este ano áreas Zero Poluição, com o concelho de Torres Vedras em destaque, anunciou hoje associação ambientalista Zero, que não distinguiu zonas balneares no interior.

No dia em que abre a época balnear em várias zonas do país, a associação revelou que as praias Zero Poluição, por si avaliadas, representam 11% do total das 621 zonas balneares em funcionamento.

No total, este ano há mais 24 praias na lista, em relação às 44 classificadas no ano passado.