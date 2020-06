Covid-19

A generalização do teletrabalho como consequência da pandemia de covid-19 em Portugal vai implicar no futuro uma maior análise de risco das soluções para a produção remota de trabalhadores e empresas, defendem especialistas em cibersegurança consultados pela Lusa.

O confinamento imposto pela propagação do vírus SARS-CoV-2 ditou a adoção em grande escala de diversos serviços para videochamadas de trabalho e videoconferências, como Zoom, Microsoft Teams ou Google Hangouts, entre outros. No entanto, foram também acompanhados de algumas falhas de segurança e ataques informáticos que expuseram a vulnerabilidade destas plataformas e levantaram dúvidas sobre a integridade dos sistemas.

"É necessário um investimento, analisar as várias ferramentas do ponto de vista da segurança, da privacidade e do risco a que a empresa está sujeita ou está disposta a correr. Raramente as empresas fazem análise de segurança ao 'software' que queiram adquirir; tipicamente, é mais vezes feita uma análise de requisitos e funcionalidades", explica o presidente da Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação (AP2SI), Jorge Pinto.