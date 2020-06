Actualidade

Arqueólogos retomaram as escavações no sítio do Fariseu, em Foz Côa, onde foi encontrada a maior figura rupestre representativa de um auroque, admitindo tratar-se de um local "com elevando potencial para a Arte do Côa".

"Tivemos de parar as sondagens no dia 17 de março, devido à pandemia. Vamos continuar com os trabalhos que passam por tapar uma parte rocha para a recolha de sedimentos, e continuar com a reconstituição do auroque [boi selvagem]", explicou à agência Lusa o arqueólogo Thierry Aubry, da Fundação Côa Parque.

Este local fica a cerca de mais de 50 metros do curso do rio Côa, fará parte de um percurso que pode ser visitado a pé ou de canoa e contemplar uma gravura datada de há mais de 23.000 anos.