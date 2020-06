Covid-19

O São do João de Braga, a festa sanjoanina mais antiga de Portugal (1150), arranca dia 15 de junho e neste ano de pandemia reinventa-se e transmite a maioria das iniciativas pela Internet, avançou hoje fonte oficial.

"Fique em casa" é o slogan deste ano das festas de São João de Braga e essa é a "principal diferença" em relação às edições anteriores das festas sanjoaninas, porque o São João de Braga é por tradição uma "festa popular, uma festa de rua, uma festa de encontro de pessoas" que dura quase 15 dias e que costumava trazer para a rua "tradições, música popular e trajes de caráter religioso, cultural e lúdico", revela à Lusa o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio.

Em entrevista telefónica à Lusa a propósito da apresentação da programação do São João de Braga, que decorre até 24 de junho, Ricardo Rio explicou que "as ações de rua vão ser restritas o mais possível", com "todas as normas de segurança exigidas" no contexto de pandemia.