Actualidade

O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, afirmou hoje que as medidas do Governo para apoiar as empresas, os empresários e os trabalhadores neste período de "grande incerteza" nacional e global "vão no bom sentido".

"Num momento ainda de grande incerteza nacional e global, as decisões recentes do governo para apoiar as empresas, os empresários e os trabalhadores vão no bom sentido", disse à agência Lusa o líder da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, adiantando que "estas boas decisões são um começo que permitem olhar para o imediato com a rede de segurança indispensável que nos coloca em linha com o resto da Europa".

E acrescentou: "O governo, particularmente o primeiro-ministro [António Costa] e o ministro da Economia [Pedro Siza Vieira], ouviram os empresários e compreenderam a situação sem precedentes que estamos a viver".