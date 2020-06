Óbito

O padre Mário Tavares (85 anos), uma figura de relevo na região e que foi deputado no parlamento madeirense pela CDU, morreu hoje vítima de doença prolongada, informou a Diocese do Funchal.

Em nota à imprensa, a diocese lamenta a morte do sacerdote, recordando que "foi o principal impulsionador do movimento para a elevação do Jardim da Serra a freguesia", uma das que compõem o concelho de Câmara de Lobos.

Por seu turno, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues (CDS) divulgou uma nota de pesar em que reconhece o seu papel de "um homem bom, corajoso, e preocupado com as desigualdades e injustiças sociais".