Actualidade

Sem sol e com poucos banhistas, a época balnear arrancou hoje com mais gente na marginal e nas esplanadas do que na praia da Nazaré, onde não falta espaço para cumprir distâncias de segurança.

Com algumas nuvens a toldar o sol e a tornar a praia menos convidativa, era na marginal da Nazaré que manhã cedo se concentrava o movimento, com passeantes e atletas a cruzarem-se no passeio largo.

"Mãe, desvia-te daí que vem ali um a correr e a deitar os bafos todos", ordena um antigo carteiro, em passeio na marginal que ladeia a praia e onde esteve hoje "só para ver se vai haver ajuntamento".