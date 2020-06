Covid-19

Cabo Verde registou hoje mais seis casos de infeção pelo novo coronavírus, cinco em São Vicente e um em Santa Catarina de Santiago, elevando o total acumulado para 542 desde 19 de março, segundo atualização oficial.

De acordo com atualização feita hoje na página oficial do Governo (covid19.cv), o país passou a ter 452 casos, mais seis do que no dia anterior.

Dos novos casos, cinco são de São Vicente, que eleva o total para nove, e o outro foi diagnosticado em Santa Catarina de Santiago, que torna-se no oitavo município do país com casos confirmados da doença.