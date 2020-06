Actualidade

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, condenou hoje o ataque ao autocarro do Benfica e os atos de vandalismo nas casas de Bruno Lage, Rafa, Pizzi e Grimaldo, pedindo que os responsáveis sejam "exemplarmente castigados".

O dirigente mostrou-se solidário com "os profissionais" do clube da Luz e criticou os ataques, após ter exercido o seu direito voto nas eleições para a presidência do clube portista, nas quais é candidato.

"O vandalismo é sempre de criticar, venha de onde vier e atinja quem quer que seja. Solidarizo-me com os jogadores e com todos os profissionais do Benfica. Que os indivíduos que fizeram isto sejam exemplarmente castigados", afirmou Pinto da Costa à saída do Dragão Arena, depois votar.