Covid-19

A Câmara de Faro proibiu todas as atividades recreativas no concelho, em espaços abertos e vias públicas, bem como manifestações de qualquer natureza, no âmbito das medidas de contenção da pandemia de covid-19, segundo um edital hoje publicado.

O documento frisa que a proibição se estende "a toda a área do concelho de Faro e, em especial, a toda a área da ilha de Faro".

São também abrangidos "espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas".