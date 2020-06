Covid-19

Angola ganhou hoje uma nova unidade especializada de combate à covid-19, um investimento da petrolífera estatal Sonangol, de três mil milhões de kwanzas (4,5 milhões de euros), localizada em Viana, arredores de Luanda.

A apresentação da infraestrutura, uma extensão da clínica Girassol, com capacidade para 91 camas, 30 das quais para doentes em estado crítico, contou com a presença do Presidente de Angola, João Lourenço.

No final da visita, o chefe de Estado angolano considerou a unidade erigida em 27 dias "muito bem equipada", quer em meios e quer em profissionais, numa área de 3.600 metros quadrados de um antigo centro logístico da Sonangol, composto por 32 naves, das quais três foram adaptadas para albergar a unidade hospitalar.