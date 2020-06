Actualidade

O ministro de Ambiente congratulou-se hoje com a abertura da época balnear, mas considerou que os cidadãos têm de ser cuidadosos no cumprimento das regras.

"Era fundamental que as praias abrissem para que as pessoas pudessem descansar e dinamizar a economia que gira à sua volta, mas tudo em segurança" afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática em Portimão.

Na cerimónia de abertura da época balnear, que decorreu na Praia da Rocha, em Portimão, João Pedro Matos Fernandes revelou-se orgulhoso "por não haver praias privadas em Portugal", defendendo que o "acesso ao areal deve ser livre, mas há que garantir as regras impostas este ano".