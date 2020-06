Actualidade

A Justiça brasileira proibiu a realização no domingo de duas manifestações no centro de São Paulo, convocadas por movimentos a favor e contra o Presidente, Jair Bolsonaro, para o mesmo local e à mesma hora.

A pedido do Governo do Estado de São Paulo, o juiz de turno no Tribunal Civil de São Paulo, Rodrigo Galvão Medina, emitiu uma medida cautelar na sexta-feira à noite em que "proíbe a realização de atos antagónicos no mesmo local e hora", como os que estavam previstos para este domingo na Avenida Paulista.

Na sua decisão, o juiz destaca que a medida pretende evitar confrontos e danos no património e delega nas "autoridades administrativas competentes" a concretização da sua decisão. ??????