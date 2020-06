Covid-19

A ministra da Saúde admitiu hoje que "é muito provável que o número de casos em Lisboa e Vale do Tejo venha a crescer nos próximos dias", mas afastou a adoção de "medidas mais restritivas" para a região.

Na conferência de imprensa diária sobre a situação da pandemia de covid-19, hoje sem boletim atualizado devido a uma falha no sistema de informações, Marta Temido realçou que as autoridades não têm "ainda a perceção exata" da dimensão do aumento de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, a que mais preocupa as autoridades nesta altura.

"Medidas mais restritivas não estão em cima da mesa", assegurou, referindo que foram feitos "mais de 14 mil testes de rastreio" nos focos identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo e que "ainda hoje estão a decorrer testes".