Covid-19

A Alemanha registou, nas últimas 24 horas, mais 407 casos de infeção por covid-19 e 33 mortes, segundo os dados do Instituto Robert Koch, divulgados hoje.

A Alemanha regista agora, no total, 183.678 casos de infeção e 8.646 mortes por covid-19.

As regiões do país com mais incidência cumulativa de casos são Bavária, Bade-Vurtemberga, Hamburgo e Sarre.