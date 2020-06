Covid-19

O ministro da Saúde de Moçambique declarou hoje a cidade de Nampula (norte) como o primeiro ponto do país com transmissão comunitária do novo coronavírus, devido à "evolução dramática de casos com cadeia de transmissão desconhecida".

"A cidade de Nampula pode ser declarada, com base na evidência e nos critérios usados por Moçambique e pela Organização Mundial da Saúde, como o primeiro local geográfico do nosso país que apresenta um padrão de transmissão comunitária", afirmou Armindo Tiago.

O governante falava em conferência de imprensa na cidade de Nampula, para onde se deslocou para avaliar a situação provocada por um crescimento acentuado de casos do novo coronavírus.