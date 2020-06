Covid-19

São Tomé e Príncipe registou desde quinta-feira mais 14 casos positivos de Covid-19, resultantes de 27 testes rápidos realizados, elevando para 513 o número de infeções acumuladas, anunciaram hoje as autoridades.

De acordo com a atualização de hoje do Boletim Diário Coronavírus, aumentou de sete para oito os doentes internados no hospital de campanha, enquanto 425 pessoas estão em isolamento domiciliar.

Nos serviços sintomático respiratório estão a receber tratamento dois pacientes, 11 ainda estão em quarentena na Região Autónoma do Príncipe, mantendo-se o numero total de mortes de 12 pessoas.