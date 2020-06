Covid-19

O arranque da época balnear nas praias do Algarve, de Almada, de Cascais e da Nazaré sob regras de distanciamento social e lotação, devido à pandemia de covid-19, decorreu sábado sem incidentes, disse fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Até agora não temos nada a registar. O tempo hoje também não foi o melhor, mas correu tudo normalmente. Houve um cumprimento geral das pessoas, as praias não estavam muito preenchidas", afirmou à Lusa o porta-voz da AMN, o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

Para o responsável do organismo, a principal mudança com o início da época balnear em certas áreas do país passou essencialmente pela presença dos nadadores-salvadores no terreno, bem como os equipamentos de socorro previstos, garantindo, assim, a vigilância e o "aumento da segurança" destas praias.