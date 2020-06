Actualidade

O Governo estima que a taxa de inflação recue 0,2% em 2020 e cresça 0,4% no próximo ano, segundo o cenário macroeconómico que integra o Programa de Estabilização Económica e Social.

A resolução do Conselho de Ministros que aprova este programa foi publicada no sábado à noite no suplemento do Diário da República e inclui as previsões do Governo para 2020 e 2021, que não tinham sido apresentadas na quinta-feira, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião semanal do executivo.

"Relativamente à evolução nos preços, a inflação, medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC), deverá recuar 0,2%, após registar um crescimento de 0,3 % em 2019", lê-se no documento.