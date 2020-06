Covi-19

As autoridades regionais de saúde do Brasil acusaram no sábado o Governo de Jair Bolsonaro de "tornar invisíveis" as mortes por coronavírus no país, depois de um funcionário do Ministério da Saúde ter questionado a avaliação oficial.

"A tentativa autoritária, insensível, desumana e pouco ética de tornar invisíveis as mortes de covid-19 não prosperará", afirmou o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, a organização que reúne estas autoridades.

Na véspera, o ministério tinha deixado de informar sobre o número total de mortes no Brasil, dando apenas o número das últimas 24 horas. O 'site' com as estatísticas públicas também foi encerrado nesse dia, e voltou a estar 'online' no sábado apenas com os números do último dia, sem números regionais ou anteriores.