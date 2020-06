Covid-19

As autoridades de saúde mexicanas registaram no sábado 341 novas mortes por covid-19, o número mais baixo nos últimos quatro dias, atingindo 13.511 óbitos desde o início da pandemia.

Segundo dados oficiais, o território mexicano regista um total de 113.619 infeções confirmadas, o que representa um aumento de 3.593 nas últimas 24 horas.

Com mais de 30 mil casos e 3.600 mortes confirmadas, a Cidade do México continua a ser o foco da pandemia no país.