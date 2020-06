Actualidade

Com a promessa de que a festa será "a dobrar" em 2021, centenas de pessoas nos Estados Unidos fizeram uma celebração do Dia de Portugal na noite de sábado, pela internet, para ser repetida a 10 de ju­nho.

Horas de vídeos com música portuguesa e palavras de apoio e de incentivo passaram pela página de Facebook da associação New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC) e ficaram gravados para serem repetidos 24 horas no dia 10 de Junho.

A atriz portuguesa Liliana Campos compreende que muitos estejam "de coração apertado" por não poderem ter a mesma festa, mas diz que "para o ano será a dobrar".