Covid-19

O Paquistão ultrapassou hoje as 2.000 mortes por covid-19 e aproxima-se dos 100 mil casos de infeção, levando o primeiro-ministro a alertar a população de que terá de aprender a viver com o vírus.

Em discursos transmitidos pela televisão, o primeiro-ministro, Imran Khan, avisou os 220 milhões de habitantes que o país é demasiado pobre para entrar num confinamento total, o que devastaria a economia, já dependente de milhares de milhões de dólares de empréstimos de instituições financeiras internacionais.

Os profissionais de saúde do Paquistão apelaram a mais controlos e mais vigilância das diretivas de distanciamento social e condenaram a decisão do Governo de Khan de manter abertas as mesquitas, que têm sido um dos principais focos de novas infeções.