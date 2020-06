Covid-19

Após meses de paragem forçada devido à covid-19, os barcos turísticos estão prontos para pôr os motores a trabalhar e os clientes começam a chegar timidamente, a conta-gotas, ao cais do Pinhão, no coração do Douro vinhateiro.

Várias empresas marítimo-turísticas estão instaladas na vila do Pinhão, concelho de Alijó, distrito de Vila Real. As embarcações atracadas no cais, desde veleiros a barcos rabelo, esperam pelos turistas que, nos anos anteriores, invadiam este território provenientes dos mais diferentes países.

Na segunda-feira, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) informou o restabelecimento da atividade marítimo-turística na Via Navegável do Douro (VND), ressalvando que esta deve cumprir as recomendações emanadas pelas autoridades de saúde.