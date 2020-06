Actualidade

Em 09 de junho de 2019, faz terça-feira um ano, começavam em Hong Kong os protestos contra a lei da extradição, mais um momento-chave do movimento pró-democracia na ex-colónia britânica desde a transição para a China.

Hong Kong regressou à China em 1997, sob um acordo que garantia ao território 50 anos de autonomia e liberdades desconhecidas no resto do país, ao abrigo do princípio "um país, dois sistemas".

A constituição da "Lei Básica" garantiu proteger, durante meio século, as instituições democráticas que distinguem Hong Kong da China continental, dominada pelo Partido Comunista.