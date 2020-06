Covid-19

A Grécia prolongou o confinamento imposto desde março nos campos de migrantes superlotados por mais duas semanas para conter a propagação do coronavírus, enquanto se prepara para uma retoma do turismo, setor essencial para a economia daquele país.

"As medidas contra a propagação do vírus covid-19 são estendidas aos residentes dos centros de receção e identificação no país" até 21 de junho, anunciou o jornal oficial.

O Governo tinha imposto a 21 de março o confinamento nos campos de migrantes instalados nas ilhas do Mar Egeu e na parte continental do país.