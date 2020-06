Covid-19

A Índia registou 9.971 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário, após 10 semanas de confinamento e na véspera de o país reabrir centros comerciais, hotéis e espaços religiosos.

Neste momento, a Índia é o quinto país mais atingido pela pandemia, tendo superado a Espanha, ao contabilizar 246.628 casos confirmados e 6.929 mortes afetas à covid-19.

Nova Deli, Mumbai e Ahmedabad estão entre as cidades do país mais atingidas pela pandemia. Seis dos 28 estados da Índia representam 73% do total de casos.