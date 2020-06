Covid-19

O Turismo de Portugal terá disponíveis 86 milhões de euros para promoção de rotas aéreas, organização de eventos e extensão do apoio a microempresários, de acordo com o Programa de Estabilização Económica e Social.

Segundo o documento, publicado em Diário da República no sábado à noite, no âmbito do plano de retoma da operação aérea, o Turismo de Portugal terá disponíveis 20 milhões de euros para promover "o lançamento ou desenvolvimento de rotas aéreas de interesse turístico para Portugal".

A ação visa "a valorização e divulgação da oferta turística nacional dirigida aos canais de distribuição nos diversos mercados emissores, mediante a realização de campanhas de marketing de destinos regionais", refere o Executivo no documento.