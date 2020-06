Actualidade

Um incêndio seguido de explosão no Parque Industrial Sapec Bay em Setúbal provocou na madrugada de hoje dois feridos graves, disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que os feridos são dois homens, que sofreram queimaduras, tendo um sido transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e o outro para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A fonte da GNR adiantou que são ainda desconhecidas as causas do fogo, que ocorreu na Avenida do Rio Tejo.