Actualidade

A associação ambientalista Zero anunciou hoje cinco prioridades para a sustentabilidade dos oceanos e entre elas destaca a redução do plástico, a proteção de 10% de área marinha e uma melhor escolha no peixe consumido.

A propósito do Dia Mundial dos Oceanos, que se assinala esta segunda-feira, a Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável adianta que, este ano, o mote das Nações Unidas é o da inovação para um Oceano Sustentável e, a esse propósito, num comunicado de imprensa identifica as cinco prioridades para Portugal.

"A conclusão do processo para ter 10 por cento de áreas marinhas protegidas" é uma das cinco prioridades da ZERO que avisa que "Portugal está entre os países que ainda não atingiu" essa percentagem "prevista para 2020, ficando-se por agora nos 7%".