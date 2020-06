Covid-19

O Governo vai criar uma contribuição adicional de solidariedade sobre o setor bancário, esperando conseguir arrecadar uma receita de 33 milhões de euros para resposta à crise.

A medida consta do Programa de Estabilização Económica e Social, publicado em Diário da República no sábado à noite e visa a criação de um adicional de solidariedade sobre o setor bancário, no valor de 0,02 pontos percentuais, "cuja receita é adstrita a contribuir para suportar os custos da resposta pública à atual crise".

O montante arrecadado - 33 milhões de euros - será consignado ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, refere o documento.