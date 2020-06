Migrações

A ilha de Malta permitiu o desembarque de mais de 400 migrantes, alguns retidos no mar há várias semanas, informaram hoje fontes oficiais.

As 425 pessoas, que vieram da Líbia e foram resgatadas no Mediterrâneo, em várias operações de salvamento, desde abril, desembarcaram em La Valeta no sábado à noite, anunciou o Governo, em comunicado.

As autoridades maltesas tinham proibido o seu desembarque e mantinham-nos no limite das águas territoriais do país, a bordo de embarcações turísticas mobilizadas para o efeito, salientando os riscos de contaminação pela covid-19 e exigindo que outros países europeus se encarregassem destes migrantes posteriormente.