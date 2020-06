Covid-19

O investimento de 60 milhões de euros para a retirada de estruturas com amianto das escolas públicas vai ser totalmente assegurado por fundos comunitários, segundo o Plano de Estabilização Económica e Social (PEES).

"O investimento tem um custo estimado de 60 milhões de euros, financiado a 100% por fundos comunitários", lê-se no documento publicado em Diário da República no sábado à noite.

De acordo com o PEES, o governo pretende "remover e substituir todas as estruturas com amianto existentes em escolas localizadas nos territórios abrangidos pelos Programas Operacionais Regionais Norte 2020, Centro 2020, Lisbo@ 2020, Alentejo 2020 e CRESC Algarve 20202".