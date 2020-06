Actualidade

O primeiro-ministro israelita considerou hoje uma "tragédia" a morte de um homem palestiniano com autismo e desarmado, alvo de um tiro da polícia israelita.

Benjamin Netanyahu não chegou a pedir desculpas pelo incidente, mas disse partilhar a dor da sua família.

"O que aconteceu com a família Hallaq, com Eyad Hallaq, é uma tragédia. Uma pessoa com deficiência, com autismo, suspeita, sabemos agora injustamente, de ser um terrorista num local muito sensível", disse hoje Netanyahu. "Todos nós partilhamos a dor da família", acrescentou.