O governo vai realizar várias obras nas empresas públicas de transporte, destacando-se, no Porto, uma sede para o Metro e a ligação da estação da Galiza com o Hospital Centro Materno-Infantil.

Estas medidas constam do Plano de Estabilização Económica e Social (PEES), que foi publicado em Diário da República no sábado à noite.

Segundo o documento, vão ser feitas 27 intervenções no Metro do Porto, que não têm elegibilidade no Portugal 2020 (PT 2020), e nas quais constam a construção do edifício sede da Metro do Porto, que funciona num edifício arrendado, obras na interface do Hospital de São João e a ligação da estação da Galiza ao Hospital Centro Materno Infantil.