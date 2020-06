Covid-19

O Programa de Estabilização Económica e Social prevê um conjunto de medidas que visam responder à crise gerada pela pandemia de covid-19 e que abrangem áreas como ensino superior, saúde, cultura ou turismo.

O documento, aprovado na quinta-feira pelo Conselho de Ministros e publicado no sábado à noite no Diário da República, contempla também apoios ao emprego e o reforço do Serviço Nacional de Saúde, através, designadamente, de recuperação da atividade assistencial e do reforço da resposta de medicina intensiva e da resposta da rede laboratorial.

O Programa de Estabilização Económica e Social vigorará este ano para responder à crise provocada pela pandemia.