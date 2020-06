Actualidade

A agenda da descarbonização, a recuperação de ecossistemas, como as pradarias marinhas, ou os planos em curso sobre áreas marinhas protegidas vão manter-se, apesar da crise provocada pela covid-19, garante o ministro do Mar.

Em entrevista à Lusa a propósito do Dia Mundial dos Oceanos, que se assinala na segunda-feira, Ricardo Serrão Santos, explicou que apesar do revés económico causado pela pandemia do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, a "aposta na economia azul tem de se manter".

Ainda este ano, adiantou à Lusa, devem duplicar as áreas marinhas protegidas, porque o processo está praticamente pronto. Atualmente as áreas marinhas protegidas representam entre 05 a 07% do mar português.