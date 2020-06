Covid-19

O número de mortes por Covid-19 em todo o mundo ultrapassou a barreira dos 400.000, de acordo com os dados fornecidos hoje pela universidade John Hopkins, nos Estados unidos da América (EUA).

Pouco antes das 10:30 (15:30 em Lisboa) de hoje, o número de mortes em todo o planeta chegou aos 400.243, enquanto o número de infetados superou os 6,9 milhões de pessoas.

De acordo com o centro universitário, os EUA são o país com mais mortes, 109.802, o que representa um terço dos registados mundialmente; seguido do Reino Unido, com 40.548; Brasil, com 35.930; Itália que registou 33.846 desde o início da pandemia e Espanha, com 27.135.