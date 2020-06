Actualidade

O Paços de Ferreira afastou-se hoje da zona de despromoção, ao regressar às vitórias na I Liga de futebol, com um triunfo por 3-2 na visita ao Rio Ave, no jogo de encerramento da 25.ª jornada.

Em Vila do Conde, num jogo em que as duas equipas acabaram reduzidas a 10, os 'castores' venceram com golos de João Amaral (11 minutos), Douglas Tanque (14) e Bruno Santos (52), cabendo a Diego Lopes (43) e a Gelson Dala (58) a autoria dos tentos do Rio Ave.

O Paços de Ferreira, que tinha perdido o último jogo antes da paragem da competição devido à pandemia de covid-19, interrompeu uma série de nove jogos sem derrotas dos vila-condenses, que se mantêm no sétimo lugar, com 38 pontos. Os pacenses igualam o Marítimo, com 25 pontos, ocupando o 16.º lugar da I Liga, a seis pontos da zona de despromoção.